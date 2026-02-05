Координатор Жилин: в фонде «Защитники Отечества» работают внимательные люди

Участник СВО Максим Жилин стал социальным координатором в филиале фонда «Защитники Отечества» в Карачаево-Черкесской Республике. Он рассказал, как фонд помог ему привыкнуть к мирной жизни и найти свое место, сообщает Telegram-канал фонда помощи бойцам спецоперации.

«О фонде я узнал от мамы, пока проходил реабилитацию. К ней приходили социальные координаторы, помогали всячески. После увольнения мы первым же делом поехали туда, чтобы узнать, какие документы подавать для адаптации жилья», — сказал участник СВО.

По словам бойца, координатор постоянно находился с ним на связи. Жилин отметил, что в фонде работают «очень четкие, внимательные, добрые люди», которые не давали ему унывать, постоянно поддерживали его.

Сейчас боец сам стал социальным координатором. Он поддерживает ветеранов и возвращает им уверенность в завтрашнем дне.

Жилин уточнил, что в фонд обращаются по разным вопросам. Он предоставляет психологическую, медицинскую, юридическую помощь.

Сейчас в фонде «Защитники Отечества» проходит множество мероприятий. Так, например, Жилин принимал участие в соревнованиях по волейболу сидя в Ставрополе. Там его команда заняла 2 место, после чего отправилась на Всероссийские соревнования.

