Константинов призвал Прибалтику учесть предупреждение России

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал страны Балтии серьезно отнестись к предупреждению России из-за открытия неба для украинских беспилотников. Москва уже направила соответствующее уведомление, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Поводом для заявления стало решение прибалтийских государств открыть воздушное пространство для пролета украинских БПЛА, которые используются при атаках на российскую территорию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила РИА Новости, что Москва направила странам Балтии специальное предупреждение. Его содержание не раскрывалось, однако российская сторона дала понять, что относится к ситуации жестко.

Владимир Константинов подчеркнул, что Россия не намерена вести с прибалтийскими государствами «политические игры и уговоры». По его словам, действия будут решительными, а странам региона следует осознать серьезность последствий.

Глава крымского парламента добавил, что открытие неба для украинских беспилотников свидетельствует о враждебном курсе в отношении России. Подобные шаги, по его мнению, не останутся без ответа.

В последние месяцы украинские силы неоднократно применяли беспилотники для ударов по российским регионам. Возможный транзит этих аппаратов через воздушное пространство стран Балтии, как отмечают в Москве, создает дополнительные риски для безопасности.

