Компания из Люберец передала мотоцикл ветеранам СВО для поддержки бойцов

Современный полноприводный мотоцикл предназначен для передвижения по пересеченной местности и бездорожью. Техника позволит бойцам оперативно перемещаться по труднодоступным направлениям и доставлять грузы на передовую.

Руководитель местной ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин отметил, что поддержка тыла всегда важна для защитников. По его словам, мотоцикл поможет военнослужащим выполнять сложные задачи в зоне боевых действий.

В Ассоциации подчеркнули, что мототехника востребована благодаря высокой маневренности и способности быстро реагировать на возникающие ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.