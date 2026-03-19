Компания из Люберец передала мотоцикл ветеранам СВО для поддержки бойцов
Фото - © Ассоциация ветеранов СВО г.о. Люберцы
Компания «Веломоторс» 18 марта передала кроссовый мотоцикл Люберецкому отделению ассоциации ветеранов СВО Московской области для отправки в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба компании.
Современный полноприводный мотоцикл предназначен для передвижения по пересеченной местности и бездорожью. Техника позволит бойцам оперативно перемещаться по труднодоступным направлениям и доставлять грузы на передовую.
Руководитель местной ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин отметил, что поддержка тыла всегда важна для защитников. По его словам, мотоцикл поможет военнослужащим выполнять сложные задачи в зоне боевых действий.
В Ассоциации подчеркнули, что мототехника востребована благодаря высокой маневренности и способности быстро реагировать на возникающие ситуации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.
«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.