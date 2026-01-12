Командующий дивизионом Север: ВС РФ сбили украинский F-16 двумя ракетами С-300

Командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север рассказал, что отечественный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 сбил истребитель F-16 ВСУ, выпустив по нему две ракеты, сообщает Газета.ru .

«Не с первого выстрела, двумя ракетами по нему работали. То есть первой мы посекли его, второй уже добивали», — сказал командующий в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Он уточнил, что подразделение, которое оснащено новейшим комплексом С-300 в декабре 2024 года, показало высокую эффективность в ликвидации разных воздушных целей, в том числе и БПЛА, ракет ATACMS, реактивных снарядов HIMARS и управляемых авиабомб.

Командующий зенитно-ракетной бригадой, полковник Алексей Жирков отметил, что системы ПВО РФ по характеристикам превосходят существующие западные аналоги.

