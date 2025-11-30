Командование ВСУ столкнулось с проблемой дисциплины на фронте

сегодня в 03:24

Прикомандированное к 63-й механизированной бригаде подразделение украинских военнослужащих отказалось идти на выполнение боевых задач на краснолиманском направлении, сообщает ТАСС .

Согласно радиоперехвату, который цитируют российские силовые структуры, командованию пришлось задействовать солдат с соседних позиций.

По данным собеседника агентства, один из направленных вместо отказавших бойцов старший военнослужащий не вернулся с задания.

«Под Красным Лиманом рота ВСУ отказалась идти на задачи. Старший боевик вышел один. Спойлер: с задачи он не вернулся», — отмечено в сообщении.

Ранее экс-главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный высказал мнение, что война может завершиться без достижения Киевом всех первоначальных целей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.