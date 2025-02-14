Командная работа: морские пехотинцы разгромили ВСУ на курском направлении

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты рассказали, как им удалось остановить прорыв украинской армии в приграничном районе Курской области. Солдаты работали слажено, одной командой, сообщает Минобороны РФ.

Командир гаубичного взвода с позывным Гром рассказал, что ВСУ решили провести контратаку, но у них ничего не получилось. ВС РФ своевременно выявили колонну противника и начали по ней отрабатывать совместно с расчетами БПЛА.

«Остановили колонну, потом уже начали отрабатывать по пехоте, которая там уже высаживалась. В принципе — все. Противник был разгромлен», — заявил командир.

Гром отметил, что позже подъехали еще две машины противника. Тогда в бой вступили расчеты FPV, а военнослужащие расправились с пехотой.

Командир батальона с позывным Балу рассказал, что во многом помогают друзья-артиллеристы. Особенно хорошо работает система БПЛА.

«Здесь совместно со всеми атака сорвана. Все подключились, все бригады, полки, которые есть, все войска. Все отработали», — рассказал Балу.

Выплаты участникам СВО

Труд военнослужащего достойно оплачивается. При заключении контракта с Минобороны единовременная выплата от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. В случае выполнения боевых задач в рамках СВО военнослужащий получает от 210 тыс. рублей в месяц.

Также предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты в размере до 1 млн рублей в год. Военная пенсия компенсируется в полном объеме. Кроме того, предусмотрены выплаты за государственные и ведомственные награды.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора. Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в подмосковном центре добровольцы могут получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.