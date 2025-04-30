Командир танкового взвода рассказал о стремлении военных стать профессионалами

Российские военные, подписавшие контракт с Минобороны, доблестно несут службу и в рядах армии стремятся стать профессионалами своего дела. Об этом рассказал командир танкового взвода, который выполняет боевые задачи на Харьковском направлении.

Несмотря на то, что у военного огромный опыт за плечами и есть государственные награды за совершенные подвиги, он, как и его сослуживцы, понимает, что труд служащего — это постоянно совершенствование навыков.

«Основная работа заключается в том, чтобы максимально постараться обучить, подготовить экипажи, чтобы все понимали, как это все происходит, чтобы максимально был защищен танк, максимально понимали, как пользоваться, как ехать, как действовать в нештатных ситуациях, чтобы избежать как потери техники, так и, естественно, потери экипажа», — рассказал командир танкового взвода.

Военный отметил, что каждый боец стремится к тому, чтобы стать профессионалом в своем деле, это видно по тому, как контрактники выполняют поставленные перед ними боевые задачи.

В настоящее время в танковом взводе находятся бойцы, которые даже в нештатных ситуациях понимают без слов, как действовать. Например, когда возникает нарушение в цикле заряжания. Военным достаточно просто переглянуться, чтобы невербально понять, какой тумблер нужно переключить, чтобы неисправность исчезла.

О льготах

В то время как военнослужащие участвуют в специальной военной операции (СВО), государство заботится о благополучии их семей. Для детей участников СВО предусмотрены специальные квоты в ведущих университетах страны, обеспечивая 10% бюджетных мест на каждом факультете. Эти места доступны для программ бакалавриата и специалитета. Дети раненых или погибших военнослужащих могут поступить без сдачи вступительных экзаменов.

Кроме того, государство поддерживает семьи военных, предоставляя возможности для приобретения жилья по льготной ипотеке. Система накопительно-ипотечного кредитования позволяет использовать государственные средства для оплаты жилья, облегчая этим образом финансовую нагрузку на семьи защитников.

Для участников специальной военной операции предусмотрен обширный набор гарантий и льгот, как на федеральном, так и на региональном уровне. Это включает в себя присвоение статуса ветерана боевых действий, возможность бесплатного размещения их детей в оздоровительных лагерях, оплату школьного питания, возможность посещения различных секций и кружков без взносов, а также компенсацию коммунальных платежей.

О центре отбора на службу по контракту

В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2 находится центр отбора бойцов на службу по контракту, который работает по принципу «единого окна». Когда желающий отправиться служить приезжает в центр, он сразу получает жилье, а также трехразовое сбалансированное питание на тот период, что будет проходить медицинское обследование, а затем оформлять документы и посещать курсы первой боевой подготовки.

В центре работают в том числе узкие специалисты, которые могут проконсультировать по разным вопросам, сориентировать в доступных льготах и мерах поддержки.

О деньгах

При подписании контракта в Подмосковье, бойцы получают самую большую по стране единовременную выплату, которая состоит из 400 тысяч рублей из федерального бюджета и 1 млн 900 тысяч рублей из областного. Кроме того, все военные получают достойную зарплату, которая начинается от 200 тысяч рублей. Финальная сумма зависит от звания, наличия наград и тех задач, которые выполняет конкретный военнослужащий.

Как и где подписать контракт?

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.