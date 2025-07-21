Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов прокомментировал инцидент у бассейна
Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, прокомментировал РИА Новости инцидент в Луганске, где военнослужащий Алихан Берсаев устроил драку у бассейна.
По словам командира спецназа «Ахмат», Берсаев, который не является бойцом этого подразделения, уже отправлен на передовую, где и должен находиться в условиях СВО.
Алаудинов назвал поведение военнослужащего неприемлемым, особенно учитывая его нетрезвое состояние во время происшествия.
«Оскорбление местных жителей, тем более старших по возрасту, недопустимо ни в каком формате», — подчеркнул генерал.
Второй участник конфликта, боец ММА Максим Дивнич, по мнению Алаудинова, сознательно использовал этот инцидент для разжигания межнациональной розни и дискредитации подразделений Минобороны. Командир «Ахмата» считает, что Дивнич должен понести уголовную ответственность за распространение ложной информации.