Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов прокомментировал инцидент у бассейна

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Алаудинов: подравшийся в Луганске боец отправлен на фронт

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, прокомментировал РИА Новости инцидент в Луганске, где военнослужащий Алихан Берсаев устроил драку у бассейна.

По словам командира спецназа «Ахмат», Берсаев, который не является бойцом этого подразделения, уже отправлен на передовую, где и должен находиться в условиях СВО.

Алаудинов назвал поведение военнослужащего неприемлемым, особенно учитывая его нетрезвое состояние во время происшествия.

«Оскорбление местных жителей, тем более старших по возрасту, недопустимо ни в каком формате», — подчеркнул генерал.

Второй участник конфликта, боец ММА Максим Дивнич, по мнению Алаудинова, сознательно использовал этот инцидент для разжигания межнациональной розни и дискредитации подразделений Минобороны. Командир «Ахмата» считает, что Дивнич должен понести уголовную ответственность за распространение ложной информации.