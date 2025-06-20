Командир на СВО отправлял солдат в отпуск за взятки и получил 9 лет колонии

«Ъ»: командиру на СВО дали 9 лет колонии за отправку солдат в отпуск за взятки

Российского командира мотострелковой роты Романа Ч. признали виновным в получении взяток от солдат и их жен, узнал «Коммерсант» . По версии следствия, офицер брал откаты от бойцов, просивших отправить их в отпуск. Обвиняемого приговорили к 9 годам колонии.

В Следкоме считают, что с апреля по декабрь 2023 года лейтенант получал деньги от военнослужащих, которые хотели отправиться домой. Это происходило в Запорожской области, Севастополе и Чечне.

Изначально девятилетний приговор озвучил Грозненский гарнизонный военный суд. Он признал командира виновным в 18 эпизодах получения откатов от военнослужащих (часть 3 статьи 290 Уголовного кодекса РФ) и в таком же количестве превышений должностных полномочий с тяжкими последствиями (часть 3 статьи 286 УК РФ).

Защитники осужденного подавали жалобу в Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону, но он оставил решение первой инстанции без изменений.

Романа Ч., дважды раненого в боях на СВО, также лишили лейтенантского звания, но оставили ему медали «За отвагу» и Суворова.

«По некоторым данным, осужденный рассчитывает вернуться на передовую теперь уже простым штурмовиком. Очередная награда поможет ему избавиться от судимости и даже вернуть звание и должность», — утверждает «Ъ».