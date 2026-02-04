Команда наро-фоминских пенсионеров помогает фронту

Петр Кошкош — старейшина местного отделения партии «Единая Россия», с 2015 года он является бессменным руководителем отделения Союза пенсионеров в родном округе. С начала СВО вместе со своей командой серебряных добровольцев Петр Кириллович активно помогает фронту, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По его признанию, пенсионеры в Наро-Фоминске объединились сами — хотели оказывать участникам СВО постоянную, посильную помощь. С тех пор бабушки и дедушки плетут антидроновые и маскировочные сети, собирают универсальные наборы для гигиены — так называемый «сухой душ».

«На передовую отправили около шести тысяч таких комплектов. Они могут использоваться в полевых условиях, при минимальном количестве воды. Наш девиз: хватит просить, ждать, пока дадут — нужно больше давать и делать добрые дела самим, конечно же, по возможности. А мотивация у нашего народа одна на всех — все для Победы», — говорит Петр Кириллович.

В «Единую Россию» 84-летний пенсионер вступил еще в 2001 году — сразу после ее образования. Ведь главное для него — приносить пользу обществу, а в этом деле партийная поддержка служит огромным подспорьем.

«Хочу сказать, что люди в возрасте, в силу всего характера и воспитания, всегда стараются помочь. Стараются быть полезными округу, региону, стране. И сегодня, когда поддержка нужна фронту, пенсионеры делают все возможное, чтобы улучшить быт и безопасность бойцов на передовой», — рассказывает он.

Отправка помощи на фронт — не единственная форма поддержки бойцов от Петра Кирилловича и его единомышленников. Например, с 2023 года они ежемесячно навещают бойцов в госпитале.

«Общаемся с ними, стараемся дарить им теплоту и внимание, понимая, что где-то их ждут матери, отцы, родные. Благодарим за службу и твердость духа. Глядя в их глаза, с благодарностью пожимаем мозолистые от прикладов руки. Все наши военнослужащие — и добровольцы, и мобилизованные — для нас как родные. Без преувеличения, мы относимся к нашим героям, всем, кто находится в СВО или в госпитале, как к своим детям, внукам. Всемерно помогаем и молимся о каждом», — добавляет он.

Серебряные волонтеры Подмосковья оказывают помощь и поддержку российским военнослужащим с первых дней СВО. Например, в Долгопрудном действует общественное движение «Сети для СВОих» — это одна из первых в регионе групп активистов, которая изготавливает маскировочные сети для фронта. Ее создатель и вдохновитель — член партии «Единая Россия», городская активистка и бабушка защитника Родины Татьяна Воробьева. Подробнее о ее истории можно прочитать здесь.

«Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.