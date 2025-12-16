Команда депутата Живцова отправила гуманитарную помощь в зону СВО

Гуманитарный груз, собранный командой депутата Мособлдумы Эдуарда Живцова, был упакован и отправлен в зону проведения спецоперации 16 декабря. Доставку осуществили Андрей Коваленко и Александр Тарасов.

В посылке находились генераторы, антенны, рации, инструменты, зимняя одежда, спальники, маскировочные пончо, маскхалаты, антидроновые одеяла и другие необходимые вещи для бойцов из Орехово-Зуевского округа и их товарищей.

Кроме того, в груз включили новогодние подарки, в том числе мандарины, а также письма и открытки от школьников Куровской школы № 1. Депутат выразил уверенность, что такая поддержка будет приятна участникам спецоперации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.