Количество участников программы «Герои Подмосковья» активно растет

Региональная программа «Герои Подмосковья» продолжает привлекать новых участников. За первые 10 дней с момента старта приступили к этапу регистрации уже 387 человек, что является показателем популярности программы, сообщили координаторы программы.

Действующие и демобилизованные участники СВО могут подать заявку на участие в программе до 30 апреля.

На данный момент завершили подачу заявки 210 человек, из которых 167 являются действующими участниками СВО, а 20 — кавалерами Ордена Мужества!

Программа «Герои Подмосковья» предлагает участникам СВО уникальные возможности для обучения и развития. Это возможность реализовать себя в гражданской жизни, в том числе в частно-корпоративной сфере, на государственной и муниципальной службе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области. «Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.