Ко Дню города в Химках откроют фотовыставку «Семья героя»

сегодня в 19:01

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках пройдет торжественное открытие выставки «Семья Героя». Экспозиция состоит из 43 портретов семей участников специальной военной операции. Открытие выставки приурочили ко Дню города Химки, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Фотовыставка рассказывает о матерях, женах и детях участников специальной военной операции, а также близких погибших бойцов. Зрители смогут узнать истории семей, жизнь которых навсегда изменилась с началом СВО.

Создание данного проекта — инициатива самих семей бойцов. Воплотить идею в жизнь помог штаб Комитета семей воинов Отечества Химок. Автором всех фоторабот выступила химчанка Карина Лактина.

Торжественное открытие экспозиции пройдет 10 сентября в 16:00, вход свободный. Увидеть выставку сможет любой желающий до 1 ноября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.