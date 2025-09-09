Ко Дню города в Химках откроют фотовыставку «Семья героя»
Фото - © Администрация Химки г.о.
В выставочном комплексе «Артишок» в Химках пройдет торжественное открытие выставки «Семья Героя». Экспозиция состоит из 43 портретов семей участников специальной военной операции. Открытие выставки приурочили ко Дню города Химки, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Фотовыставка рассказывает о матерях, женах и детях участников специальной военной операции, а также близких погибших бойцов. Зрители смогут узнать истории семей, жизнь которых навсегда изменилась с началом СВО.
Создание данного проекта — инициатива самих семей бойцов. Воплотить идею в жизнь помог штаб Комитета семей воинов Отечества Химок. Автором всех фоторабот выступила химчанка Карина Лактина.
Торжественное открытие экспозиции пройдет 10 сентября в 16:00, вход свободный. Увидеть выставку сможет любой желающий до 1 ноября.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.