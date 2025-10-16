Клинские волонтеры изготавливают защиту для танков и отправляют ее в зону СВО

Клинское волонтерское подразделение «Сварочных войск России» изготавливает и отправляет танковую защиту на СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Неформальное волонтерское объединение Сварочные войска России объединяет неравнодушных к спецоперации людей из многих городов России. Клинское подразделение изготавливает защиту для танков и отправляет оборудование в зону боевых действий.

Сейчас волонтеры набирают для отправки защиту для 12 танков Т-80. Помимо этого формируется груз гуманитарной помощи: эвакуационные тележки и раскладные носилки, генераторы и сварочные аппараты. Для ремонта техники в полевых условиях эти агрегаты особо необходимы. Также отправляются расходные материалы: отрезные диски, электроды и маркеры.

В неформальную организацию Сварочные войска России входят люди различных профессий, социального положения и возраста. Объединяет их общая гражданская позиция — оказание помощи участникам СВО.

«Если мы не будем помогать как мобилизованным ребятам, так и мирному населению, то тут у нас добра не будет», — говорят волонтеры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.