Клин отправит гуманитарный конвой в зону спецоперации

Общегородской гуманитарный конвой готовят к отправке из Клина в зону спецоперации. Бизнес, общественные организации и жители собирают для бойцов технику, оборудование и предметы первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сбор помощи координирует благотворительный фонд «Никто кроме нас». В зону боевых действий направят бензопилы, генераторы, тепловые пушки, шуруповерты, одежду, медикаменты и другие необходимые вещи. От военнослужащих поступают конкретные заявки, на основе которых формируется чек-лист, и в первую очередь закрываются наиболее срочные позиции.

Особый спрос сохраняется на дорогостоящее оборудование — квадрокоптеры, квадроциклы, системы РЭП и другую технику. О потребностях бойцов представителям общественных организаций сообщают сами клинчане, находящиеся в зоне спецоперации.

«На передовой ребята всегда нуждаются в различном оборудовании. Когда продвигаешься вперед и штурмуешь позиции противника, невозможно перетащить на новую точку генератор весом 20 килограммов. Цена жизни бойца гораздо выше стоимости такого генератора», — рассказал руководитель клинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Денис Филиппов.

Фонд «Никто кроме нас» входит в структуру союза десантников. Организация ежемесячно отправляет гуманитарные конвои благодаря поддержке жителей. Отчет о поступлениях и закупках публикуют в группах в социальных сетях. Передать помощь можно в штаб союза десантников на улице Мечникова, дом 14, а также в клубе «Стекольный» и Ледовом дворце.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.