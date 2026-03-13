Киселенко: программа «Герои Подмосковья» помогает понять государственную систему

Участник программы «Герои Подмосковья» Антон Киселенко поделился в разговоре с РИАМО мнением о целесообразности участия в проекте для людей, не связанных с государственными структурами. По его словам, программа определенно имеет ценность даже для тех, кто не планирует карьеру чиновника, она помогает понять, как устроена система государственного устройства.

Киселенко отметил, что к нему регулярно обращаются знакомые с вопросами о перспективах программы и ее практической пользе. Он подчеркнул, что обучение позволяет глубже разобраться в механизмах функционирования государственной системы и осознать взаимную ответственность граждан и власти.

Участник обучения считает инициативу особенно полезной для стремящихся к саморазвитию людей. Программа дает возможность выйти за рамки потребительского отношения к государству и понять принципы взаимодействия общества с властными структурами.

«Есть ли смысл участвовать в программе тем, кто далек от госслужбы? Я думаю, да. У меня уже многие товарищи, которые знают, что я участвую в программе, звонят и спрашивают, будет ли она дальше развиваться и есть ли в этом смысл. Смысл есть хотя бы для того, чтобы лучше понимать систему государственного устройства: как она работает, что дает государство и что мы, в свою очередь, можем ему отдавать, а не только требовать. Ну, и, конечно, для тех, кто хочет развиваться, это очень полезная программа. Другое дело, что хотелось бы, чтобы у тех, кто приходит учиться, была возможность потом реализовать полученные знания. Потому что учиться просто ради учебы — в этом не всегда есть смысл», — сказал Киселенко.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обучении в рамках региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.

«Преподаватели, эксперты рассказывают об использовании технологий ИИ, делятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.

