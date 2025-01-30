Киевские власти сообщили о работе ПВО

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В Киевской области работают силы ПВО, сообщает РБК со ссылкой на военную администрацию столицы Украины.

В Киевской области и украинской столице прогремели взрывы на фоне сигнала воздушной тревоги. Сигналы тревоги звучат в большей части украинских регионов, в том числе в Сумской области.

О пострадавших и разрушениях информации нет.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе ПВО в городе утром 29 января.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Брянскую область.