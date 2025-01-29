Киевские страсти: мэр Кличко публично «прошелся» по интриганам Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канал опубликовал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. На кадрах градоначальник обвиняет недавно назначенного главу городской военной администрации (ГВА) Киева Тимура Ткаченко и призывает главу государства «не допустить разрушения местного самоуправления — основы демократии».

На кадрах Кличко не называет главу ГВА Киевской области по имени и фамилии. С декабря 2024 года эту должность Тимур Ткаченко.

«Пока Вы, как верховный главнокомандующий, сосредоточены на войне и обороне Украины, люди из Вашего окружения занимаются политическими интригами», — говорит Кличко на видео, называя эти процессы «критическими».

Мэр добавил, что в Киеве пытаются «разбалансировать власть» и разрушить местное самоуправление. По его словам, глава Киевской ГВА Ткаченко блокирует решение главных экономических вопросов, касающихся компенсаций пострадавшим, восстановления домов, инфраструктуры.

Мэр Киева добавил, что действия Ткаченко являются дестабилизирующими для столицы и угрожают ее жизнеобеспечению.

«В то же время он (Ткаченко — ред.) пытается прибрать к рукам полномочия городского головы, городского совета и Киевской городской государственной администрации, нарушая закон», — сказал Кличко.

Градоначальник назвал военную администрацию «временным органом, который должен заниматься обороной и безопасностью, а не узурпацией власти». Кличко также пообещал продолжать отстаивать интересы киевлян.