Киев, Сумы, Николаев: Украина подверглась массированной воздушной атаке

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Областные центры Украины подверглись воздушной атаке утром 3 июня, утверждает «Страна.ua» со ссылкой на власти и местных жителей. По всей Украине работала воздушная тревога, также заявлено о «прилетах» в Сумах и Николаеве.

Власти сообщали, что атаке подверглась центральная часть города Сумы. В результате удара есть разрушения.

О «прилетах» также сообщается в городе Николаев. Военные паблики утверждают, что по столице Николаевской области ударили из гиперзвукового авиаракетного комплекса «Кинжал».

По данным журналистов, утром по всей Украине работала воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ. Позже Воздушные силы страны сообщали о полете скоростной цели на Киев.

Минобороны России пока не комментировало новую атаку по Украине, о которой пишут СМИ.