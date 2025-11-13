Киев публикует фейки об атаке Крыма

сегодня в 23:33

Власти Крыма сообщили о начале информационной атаки со стороны Украины

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил о начале масштабной информационной атаки со стороны Украины, в рамках которой публикуются ложные сообщения о «прилётах и попаданиях» на территории полуострова, сообщает РИА Новости.

«Периодическую штатную работу ПВО враг пытается выдать за прилёты и попадания. Это ложь!» — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Крючков призвал жителей доверять исключительно официальным источникам и напомнил об ответственности за съёмку и публикацию материалов о работе систем противовоздушной обороны.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ, в ходе которой над акваторией моря были сбиты четыре беспилотника. С 17:20 в Крыму действует режим «беспилотной опасности».

