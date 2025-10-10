Киев планирует скрытную доставку ЗРК Patriot в Харьков

В интервью РИА Новости он сообщил, что доставка будет осуществляться с использованием гражданских грузовиков, замаскированных под транспорт сети супермаркетов. По словам эксперта, такая мера обусловлена необходимостью защиты важного объекта и попыткой избежать уничтожения комплекса российскими войсками на марше.

Киселев отметил, что решение связано с доминированием ВКС России и российских беспилотников в воздушном пространстве над Харьковом.

В июле 2025 года администрация президента США Дональда Трампа временно приостанавливала поставки ракет для ПВО Украины из-за сокращения американских запасов, однако уже 7 июля президент США заявил о возобновлении военной помощи с акцентом на оборонительные вооружения, что позже подтвердило министерство обороны США.