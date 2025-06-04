Киев отверг предложение о перемирии, потому что «не хочет собирать трупы»

Политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Матюшенков рассказал, что предложение России Украине о прекращении огня на пару дней на некоторых участках связано с необходимостью сбора тел погибших для достойного захоронения с учетом жары и риском эпидемии в боевой зоне, сообщает «ФедералПресс» .

Как отметил эксперт, это также позволит узнать о судьбах бойцов, которые на данный момент числятся пропавшими без вести, и предотвратить санитарные проблемы из-за гниения трупов.

По мнению Матюшенкова, даже кратковременное прекращение огня требует четких гарантий и контроля, так как Украина склонна нарушать договоренности. Более того, велика вероятность того, что во время приостановки огня ВСУ спланируют перегруппировку и усилят свой контроль на этих территориях. На данный момент Киев обещал «в кратчайшие сроки проработать» данное предложение.

«Нужно понимать, что и сам Киев не очень хочет забирать эти тела. Для украинской стороны каждый погибший военнослужащий — это огромная компенсационная выплата родным, которую можно не платить, пока боец числится пропавшим без вести», — добавил политолог.

Также он отметил, что сведения о погибших для Украины существенно ухудшат информацию в официальных сводках, сообщающих о малом количестве потерь.

В заключение эксперт заявил, что предложение России оказывает давление на Киев, заставляя включаться в мирные переговоры, которых сторона не хочет. А появление новых точек соприкосновения поспособствует появлению новых дипломатических связей для заключения полного мира.