Керселян: отправляясь служить, контрактник получает более 2 млн рублей поддержки

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Керселян рассказал о мерах поддержки контрактников, их мотивации и преимуществах военной службы по контракту. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Парламентарий отметил, что расположенный в Балашихе Московский областной центр отбора бойцов на военную службу по контракту позволяет мужчинам, принявшим решение заключить контракт, попасть в подразделения, которые эффективно выполняют боевые задачи в зоне СВО и повысить их боеспособность.

«В центре организован принцип „одного окна“. Кандидаты на службу по контракту могут получить консультацию юриста и представителя банка, по необходимости оформить документы. Кроме того, будущие военные оттачивают в центре навыки огневой, тактико-специальной, инженерной подготовки, тактической медицины, управления БПЛА», — рассказал Керселян.

В настоящее время военные, подписавшие контракт с Минобороны в Московской области, получают самую большую единовременную выплату от региона — 1 миллион 900 тысяч рублей. Также им полагается выплата в 400 тысяч рублей от государства. Таким образом, отправляясь служить, контрактник получает 2 миллиона 300 рублей в качестве поддержки. Кроме этих выплат, бойцы могут рассчитывать на ежемесячную зарплату и надбавки за боевые или государственные награды, а также успешное выполнение боевых задач в зоне СВО.

«Партия „Единая Россия“ выбрала своим приоритетом в работе поддержку членов семей участников СВО, поэтому я, как и мои коллеги единороссы, с самого начала спецоперации на связи с женами и матерями военнослужащих. Вопросы решаем как по телефону, так и посредством живых встреч. В 2024 году я курировал 16 таких семей в Королеве и 29 — в Ивантеевке. Также провел с ними в прошлом году 93 встречи», — пояснил депутат.

Он также отметил, что, в то время как мужчины защищают Родину, их семьи не остаются без поддержки государства.

«Так, пожилым родителям бойцов предоставляют возможность получать на дому социальную помощь, а также, при необходимости, в приоритетном порядке госпитализироваться на лечение в государственные больницы. Кроме того, дети военнослужащих получают поддержку на всех уровнях: младшие имеют право вне очереди зачислиться в детские сады, средние — бесплатно питаться в школе, а старшие могут поступить в ведущие вузы России по специальной квоте. У жен военных есть возможность бесплатно получать психологическую помощь, получать поддержку в поиске работы и консультации по юридическим вопросам, а если возникают трудности с кредитами, то военные и их семьи могут оформить каникулы», — поделился Сергей Керселян.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.