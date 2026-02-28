Каширские волонтеры собрали гуманитарную помощь на СВО

Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» городского округа Кашира собрались вместе, чтобы проявить свою поддержку и заботу о тех, кто сегодня защищает нашу страну. Добровольцы решили собрать гуманитарные посылки для участников специальной военной операции, проявляя тем самым искреннюю благодарность за их мужество, стойкость и готовность стать защитниками Родины, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Добровольцы подготовили необходимые вещи, продукты долгого хранения, предметы первой необходимости и средства личной гигиены — все то, что может понадобиться в условиях службы и поддержки. Каждая посылка стала символом не только практической помощи, но и искренней признательности и теплых слов надежды для тех, кто рискует своим здоровьем ради мира и безопасности страны.

Такие акции — это не только способ оказать поддержку участникам специальной военной операции, но и возможность напомнить, что дома их ждут, ценят и верят в них. Это проявление единства, которое помогает сохранять моральный дух и напоминает о важности взаимопомощи и поддержки в любые времена.

Вместе мы создаем надежный тыл, укрепляем традиции взаимопомощи и сплоченности, потому что именно так рождается сила — в единстве и добрых сердцах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.