Каширские школьники плетут накидки для бойцов СВО

Очередная маскировочная накидка «Леший» передана учащимися Богатищевской школы городского округа Кашира волонтерской группе «Помощь нашим ребятам Кашира — Ступино» для передачи бойцам в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Одно из самых трудоемких, но и самых востребованных среди военнослужащих изделий на всех участках фронта — «Леший». Это специальная маскировочная накидка, которая хорошо сохраняет тепло и не пропускает влагу. Также школьники и педагоги занимаются изготовлением маскировочных сетей. Они плетут их из простых рыболовных сетей и полосок ткани.

Каширяне все вместе делают доброе и большое дело. В каждую ее ячейку вложена доброта и любовь, поэтому такая защита надёжней любой брони. Школьники верят, что маленький вклад приблизит бойцов к победе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.