Капитан запаса Шарин высоко оценил программу «Герои Подмосковья»

Участник программы «Герои Подмосковья» в звании капитана запаса Максим Шарин поделился своими впечатлениями от обучения. Он отметил высокий уровень организации учебного процесса.

По словам Шарина, качество получаемых знаний его полностью удовлетворяет. Он подчеркнул, что может объективно оценить ситуацию, поскольку уже имеет опыт высшего образования.

Капитан запаса признался, что программа произвела на него сильное впечатление. Особенно его привлекла система организации занятий и глубина предоставляемой информации.

«Могу сказать, что уровень знаний, который мы получаем, меня более чем устраивает. У меня уже было образование, я заканчивал вуз, имею определенное представление. Но тот уровень, на котором здесь все организовано и какие знания дают, — это, конечно, подкупает», — рассказал Шарин.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обучении в рамках региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.

«Преподаватели, эксперты рассказывают об использовании технологий ИИ, делятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.

