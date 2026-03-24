Капитан запаса Максим Шарин: программа «Герои Подмосковья» очень разноплановая

Участник «Героев Подмосковья», капитан запаса Максим Шарин в беседе с РИАМО назвал региональную программу очень разноплановой из-за различия бэкграунда обучающихся.

«Если говорить о том, что является „нервом“ программы, то она очень разноплановая. Участники все разные, с разным бэкграундом, у каждого свой трек. Но при этом видно, как от модуля к модулю общий уровень участников растет», — сказал Шарин.

Он добавил, что участниками программы становятся разные люди, которые в процессе обучения превращаются в слаженный механизм.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обучении в рамках региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.

«Преподаватели, эксперты рассказывают об использовании технологий ИИ, делятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.

