Каким должен быть настоящий защитник Родины, узнали студенты Раменского округа

Представители Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа совместно с участниками местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» и АНО «Гжельские ветераны боевых действий и локальных конфликтов» провели для студентов урок мужества, чтобы поделиться с ребятами своими воспоминаниями и познакомить молодежь с судьбами защитников Отечества, с их жизненными ценностями, с мужеством и боевым духом, который помогает преодолевать трудности, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ветераны, пришедшие на встречу, имеют богатый боевой опыт. Каждый из них отправился на Донбасс по зову сердца. Представители Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа, участвующие в мероприятии, — добровольцы, за спинами у которых не одна командировка и множество спасенных жизней.

Студенты Гжельского государственного университета с большим интересом слушали ветеранов и задавали им вопросы. Также у ребят была возможность примерить обмундирование штурмовика, что, безусловно, вызвало массу эмоций.

«Мир — это самое ценное, что у нас есть. Важно помнить о здоровье и жизни каждого защитника, чтобы ценить мир и спокойствие в нашей стране. Такой урок помогает показать молодежи, каким должен быть настоящий гражданин и защитник Родины», — отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик.

На мероприятии присутствовал депутат Совета депутатов Раменского муниципального округа Виталий Чехов. «Очень важно, чтобы молодое поколение знало о подвигах наших ребят, участвующих в СВО. Их героизм — пример стойкости и любви к Родине, который должен вдохновлять всех нас», — подчеркнул он.

