Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о снятии Берлином ограничений на дальность ударов, наносимых Киевом по российской территории с применением немецких ракет. Это решение прокомментировал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, сообщает «Царьград» .

В Киеве, разумеется, это восприняли с ликованием. Картаполов же с иронией отозвался о разрешении Мерца и восторге Киева, отметив, что украинцев в очередной раз обманули.

«Мы давно тот вариант просчитывали, мы к нему готовы, пусть страдают дальше теперь: их опять как лохов провели, сказали, что надо попробовать продолжать повоевать с Россией — пусть воюют… У нас все есть, поэтому пусть пеняют сами на себя», — заключил он.

Ранее Украина получила разрешение использовать оружие, поставляемое ее союзниками, для нанесения ударов по территории России без ограничений по дальности, заявил на конференции в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц.