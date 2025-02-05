Кадыров: бойцы «Север-Ахмат» подорвали мост, не дав ВСУ отступить

Бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» под командованием комбата с позывным Раян заминировали и уничтожили мост на брянском направлении, не дав отступить противнику, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале .

Разведывательная группа выявила замаскированный наблюдательный пункт противника. По его словам, один боевик был ликвидирован, а второй получил тяжелое ранение.

«В ходе продолжения операции при личной координации действий комбата был заминирован и уничтожен мост вместе с несколькими противниками, пытавшимися отступить», — отметил Кадыров.

Это позволило обеспечить контроль над районом и исключить возможность проникновения диверсантов.

Ранее глава Чеченской Республики опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись с украинским военнопленным. Ее снял командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.