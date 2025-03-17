К программе «Герои Подмосковья» присоединились 18 новых участников

Региональная программа «Герои Подмосковья» продолжает привлекать новых участников. По состоянию на 17 марта 2025 года подали заявки уже 443 человека.

Программа, этап приёма заявок которой стартовал 3 марта и продлится до 30 апреля, предлагает участникам СВО уникальные возможности для обучения и развития. На данный момент заявки подали 194 — участника СВО, 79 — ветеранов СВО.

Большую часть участников программы составляют жители Московской области — 352. Также к «Героям Подмосковья» присоединились 50 жителей Москвы и 41 житель из других регионов.

Программа «Герои Подмосковья» — это возможность получить новые знания, развить управленческие навыки и построить карьеру в государственной и частно-корпоративной сфере.

Для того, чтобы стать участником программы, действующим или бывшим участникам боевых действий необходим диплом о высшем образовании и наличие гражданства РФ.

«По поручению Президента мы запустили региональную кадровую программу „Герои Подмосковья“, чтобы бойцы, проявившие отвагу и мужество на передовой, могли реализовать себя и на гражданке. В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами — одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.