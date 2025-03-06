К бойцам СВО отправился очередной гуманитарный груз из Дмитровского округа

В сборе необходимого для защитников участвовали волонтеры группы «Конвой А104», юнармейцы из отряда «Кольчуга», члены «Боевого братства», предприниматели и местные жители. Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин лично принимал участие в сборе этого гумконвоя, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Среди отправленного — лекарства, продукты, маскировочные сети, 2 тонны фанеры, металлоизделия, шины, 500 окопных свечей, изготовленных на производстве, 400 волокуш для эвакуации раненых, разборные кровати и противодроновые одеяла. Также в составе груза — автомобили «Нива», УАЗ-«буханка» и «четверка». Об этом рассказал Сергей Шувалов, один из координаторов движения «Конвой А-104».

Груз собран по просьбам бойцов и направлен в 155 отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты, с которой движение «Конвой А-104» давно дружит. Бойцы этой бригады лично забрали груз, чтобы оперативно доставить все необходимое на передовую.

«Наша помощь и поддержка крайне важны для тех, кто находится на передовой. Я сам два года участвовал в СВО и видел, как ценят бойцы каждый полученный груз, как бережно хранят письма, рисунки, поделки и обереги, которые им присылают люди. Поэтому продолжайте писать бойцам, отправляйте рисунки, поддерживайте их. Это действительно важно! Огромное спасибо всему движению и координаторам «Конвоя А-104», — подчеркнул Курданин.

Морпех Михаил от лица своих сослуживцев по 155-й бригаде сказал, что они нигде не встречали такого радушного приема, как в Дмитрове.

После проводов колонны к Ивану Юрьевичу обратился участник движения «Конвой А-104» Андрей. Он изготавливает эвакуационные тележки для раненых. Уже отправлено на передовую 25 таких тележек, и Андрей постоянно улучшает их, учитывая отзывы бойцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.