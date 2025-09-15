Юные операторы БПЛА из Балашихи стали призерами соревнований памяти Евгения Фадина
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Объединенная команда гимназистов из Балашихи под руководством тренера Михаила Бусыгина завоевала третье места на Первом региональном фестивале беспилотных систем «Эра дронов», посвященном памяти Героя Российской Федерации Евгения Фадина. В соревнованиях приняли участие более 20 команд из городов Московской области, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Для участников подготовили программу испытаний, требующих знаний и практических навыков в управлении современными беспилотными летательными аппаратами. В рамках фестиваля ребята показали себя в состязаниях по пилотированию FPV-дронов и битве роботов, а также посетили выставку уникальной трофейной авиационной техники, смогли принять участие в мастер-классах по управлению и сборке БПЛА и попробовать тренажер для космонавтов и пилотов.
Евгений Фадин с апреля по сентябрь 2023 года участвовал в боевых действиях в зоне СВО, где был назначен командиром группы БПЛА. 7 сентября 2023 года, рискуя жизнью, вывел из-под обстрела автомобиль с комплектом БПЛА и личным составом. Погиб 8 сентября 2023 года в Запорожской области. Награжден званием «Герой Российской Федерации» посмертно.
В Балашихе память Евгения Фадина увековечили муралом и мемориальной доской в микрорайоне Салтыковка, а также Партой Героя в гимназии № 1.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.