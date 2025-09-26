Юные художники из Луховиц рисуют портреты героев спецоперации

Необычное мероприятие, организованное Ассоциацией ветеранов специальной военной операции совместно с администрацией округа Луховицы прошло в Центре развития творчества детей и юношества. Проект называется «Мой папа Герой!». Его цель — выразить уважение и поддержку солдатам, участвующим в боевых действиях, через творчество и искусство, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Главным событием стало создание детьми портретов своих отцов и ближайших родственников, участвующих в специальной военной операции. Наряду с художественным творчеством были различные мастер-классы:

Плетение маскировочных сетей — уникальное занятие под руководством опытного преподавателя.

Изготовление открыток — возможность написать письмо военнослужащим, выражающее благодарность и моральную поддержку.

Мероприятие включает выставку детского творчества, экспозицию военных экспонатов и специальную фотозону. Завершилось оно созданием галереи героических портретов, символизирующей гордость семей за своих защитников.

Проект подчеркивает важность моральной поддержки военнослужащих, демонстрируя единство поколений и патриотизм подрастающего поколения. Такие события помогают воспитывать чувство уважения и благодарности к защитникам Родины, вдохновляя ребят примером настоящих героев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.