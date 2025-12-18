Ян Еловский получил премию «Мы рядом. Доброе дело» за гуманитарную работу

С 2015 года Ян Еловский оказывает гуманитарную помощь Донбассу, с 2017 года проводит занятия по тактической медицине в ДНР и военных частях. Участвовал в СВО как командир эвакуационной группы, инструктор по тактической медицине. В 2025 году запустил проект по оказанию первой помощи гражданскому населению, провел бесплатное обучение в разных городах. Его проект «Код спасения. Основы тактической медицины» обучает школьников. За два года провел более чем 200 занятий и обучил более 1 тыс. школьников Подмосковья.

«Для меня большая честь получить это из рук глубокоуважаемого человека. Меньше года назад мы здесь встречались с губернатором. Приятно, что нас видят, помнят и помогают по мере сил своих. В зале присутствуют также уважаемые люди, благодаря которым я достиг и прошел тот путь, который привел к награде. Это путь продолжается. Каждому из вас большое спасибо. В любом случае победа будет за нами», – сказал Еловский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что все граждане сегодня делают все для безопасности России, ее обороны. В последнее время номинанты премии все чаще связаны с тем, что нужно бойцам на передовой, их семьям, тем людям, которые находятся в зоне боевых действий.

«Хочу поприветствовать еще раз всех, кто находится в этом зале, и вообще добрых людей, которые, не жалея ни времени, ни сил, ни средств, помогают, участвуют, делают все, чтобы в наших дорогих, любимых городах Подмосковья, <…> и те, кто находятся на передовой, в тылу это почувствовали. Спасибо вам большое!» — высказался Воробьев.