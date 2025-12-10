Яковлев: программа «Герои Подмосковья» учит действовать в мирной жизни

Обучение в программе «Герои Подмосковья» построено на практических модулях, работе с наставниками и реальных задачах, благодаря чему ветераны СВО быстрее адаптируются и взрослеют профессионально, подчеркнул в беседе с РИАМО майор запаса, полковник полиции и участник программы «Герои Подмосковья» Андрей Яковлев.

«Если говорить о том, как программа помогает адаптироваться к мирной жизни и выстраивать новые цели, в том числе в психологическом плане, то здесь видно, как ребята взрослеют от блока к блоку. И взрослеют не в теории, а через практику: они получают знания и сразу же пробуют применять их в практическом модуле. Это совсем другое, чем классическая схема в вузе, когда у тебя бесконечный поток лекций и минимум практики», — рассказал Яковлев.

Он добавил, что здесь все выстроено иначе: лекции по реальным направлениям — муниципальное управление, региональная власть, и затем сразу отправка «в поле»: работа с наставниками, получение плана и заданий.

«У меня есть очень показательный пример — мой наставник, председатель Комитета Госдумы по ЖКХ и строительству, Пахомов Сергей Александрович. Если он отдыхает три дня в году, то это считается, что он отдохнул. Я вижу, сколько он делает полезного для людей, для страны. И это не красивые слова, а реальная ежедневная работа», — подчеркнул Яковлев.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

