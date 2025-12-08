«Я убил Олю»: снявший кожу с жены свердловчанин вместо приговора пойдет на СВО

Житель Свердловской области Рафис Хузин, который убил свою жену и пытался снять с нее кожу, не отправится в тюрьму. Мужчина подписал контракт с Минобороны и уже находится на полигоне, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

7 октября супруга Хузина отказалась резать курицу в суп, за что поплатилась жизнью. Муж убил женщину, попытался снять с нее кожу и закопать труп в огороде. Пропажу заметила подруга и пригрозила заявить в полицию.

Тогда Хузин сам позвонил в правоохранительные органы и признался в преступлении. После этого он набрал номер брата и рассказал все ему.

«Я убил Олю, и я вызвал полицию, они уже едут за мной», — сказал мужчина в разговоре с родственником.

В полиции он уверял, что в день убийства был пьяным. Мужчину арестовали до 25 декабря, однако недавно стало известно, что он подписал контракт с Минобороны и проходит военную подготовку. После этого Хузин отправится на СВО.

