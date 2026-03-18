Израиль атаковал район Бейрута с дворцом и парламентом

сегодня в 13:44

ЦАХАЛ разрушил 12-этажное здание рядом с правкомплексом в Бейруте

Армия обороны Израиля нанесла удар по району Бейрута, где расположены Правительственный дворец, здание Совета министров и парламент. В результате атаки полностью разрушено 12-этажное здание, сообщает RT .

Под удар попал один из центральных районов ливанской столицы, где находятся ключевые государственные учреждения. По данным телеканала, масштаб разрушений оказался значительным.

«Картина разрушений здесь, пожалуй, самая масштабная и показывает уровень опасности, который теперь угрожает мирным жителям по всей территории Ливана», — сообщил корреспондент.

Отмечается, что пораженное здание было полностью уничтожено. Ранее корреспондент RT Хусейн Айяд опубликовал видео с места обрушения в Бейруте после израильской атаки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.