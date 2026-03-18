Израиль атаковал район Бейрута с дворцом и парламентом
Фото - © Михаил Алаеддин/РИА Новости
Армия обороны Израиля нанесла удар по району Бейрута, где расположены Правительственный дворец, здание Совета министров и парламент. В результате атаки полностью разрушено 12-этажное здание, сообщает RT.
Под удар попал один из центральных районов ливанской столицы, где находятся ключевые государственные учреждения. По данным телеканала, масштаб разрушений оказался значительным.
«Картина разрушений здесь, пожалуй, самая масштабная и показывает уровень опасности, который теперь угрожает мирным жителям по всей территории Ливана», — сообщил корреспондент.
Отмечается, что пораженное здание было полностью уничтожено. Ранее корреспондент RT Хусейн Айяд опубликовал видео с места обрушения в Бейруте после израильской атаки.
