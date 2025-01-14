Изнасиловавшие и убившие 19-летнюю студентку новосибирцы уехали из тюрьмы на СВО

Двое жителей Новосибирска, которые в 2017 году надругались над студенткой, а затем жестоко убили ее, оказались на свободе. Молодые люди уехали из тюрьмы на спецперацию, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

В декабре 2017 года Кристина П. нашла себе подработку по объявлению: поехала на уборку коттеджа. На самом деле, 19-летнюю студентку под видом работы заманили в дом двое мужчин — Максим О. и Сергей Ю. Они изнасиловали девушку, затем обмотали ее голову пленкой. Когда Кристина задохнулась, ее тело выкинули.

Злоумышленники частично признались в совершенном преступлении, но начали перекладывать ответственность друг на друга. В результате Сергей получил 22 года колонии, а Максим — 18 лет. Также их обязали выплатить родителям жертвы 6 млн рублей, однако отцу девушки поступила всего 1 тыс. рублей. Только недавно он получил еще 75 тыс. рублей.

Мужчина по имени Константин рассказал, что решил выяснить происхождение этих денежных средств и узнал, что они поступили от Максима.

«Не понял, откуда у него средства, а после руководство колонии сообщило мне, что он ушел на СВО. 12 февраля он покинул колонию, по моим данным, он получил ранение, выплаты и купил в Оренбурге квартиру», — заявил папа студентки.

Он добавил, что Сергей, которого признали организатором убийства, также попал в зону спецоперации в конце прошлого года.

«Мне руководство колонии обещало, что они никогда не уедут на СВО. Они больные люди, спланировавшие изнасилование и убийство моей дочери», — добавил Константин.

Он пояснил, что никакого страха не испытывает, просто хочет рассказать бойцам, кто находится с ними бок о бок на фронте.