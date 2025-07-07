Из Жуковского отправили очередную партию гумгруза в зону проведения СВО

Посылка с гумпомощью от ассоциации ветеранов СВО городского округа Жуковский направлена в 72-ю бригаду, туда, где военные продолжают отстаивать мир и безопасность. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Помощь в погрузке оказал соотечественник из Жуковского, боец, который смог приехать в отпуск. Он лично помог собрать и отвезти для своих товарищей все необходимое — «гостинцы», которые помогут сделать их службу чуточку комфортнее и напомнят о домашнем тепле.

«Для нас, ветеранов, важно не только оказывать материальную поддержку, но и поддерживать моральный дух наших защитников. Знание того, что их помнят, любят и ждут дома — это бесценно. Спасибо всем, кто вложил частичку своей души в этот груз! Спасибо нашему брату за помощь и за его службу! Вместе мы — сила!» — отметил руководитель Ассоциации СВО округа Жуковский Денис Козлов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.