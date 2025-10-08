Из-за атак ВСУ в Донбассе повреждено около 200 храмов

Директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия Егор Скопенко рассказал, что из-за атак Вооруженных сил Украины в Донбассе повреждено около 200 храмов, сообщает ТАСС .

По его словам, практически с первых месяцев начала СВО по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Донбассе проводится масштабная работа по восстановлению пострадавших православных храмов.

" На сегодняшний день таковых выявлено около 200, часть из них полностью уничтожены и потеряны безвозвратно», — отметил он.

По его словам, такие храмы будут возведены заново. В некоторых зданиях будут проведены ремонтно-восстановительные работы.

С 2023 года 30 сентября отмечают День воссоединения Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Именно в этот день в 2022 году 4 региона официально стали субъектами РФ. В них провели референдумы, где на голосовании жители решали, входить ли в состав России.

