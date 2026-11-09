Из Солнечногорска отправили 10 кубометров питьевой воды на фронт

Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска 6 ноября передала 10 кубометров питьевой воды для военных позиций и госпиталей, в том числе в труднодоступных районах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Солнечногорск продолжает помогать военнослужащим и жителям освобожденных территорий. Очередную партию питьевой воды объемом 10 кубометров отправили 6 ноября для военных позиций и госпиталей, включая подразделения в труднодоступных районах.

Помощь организовала ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска при поддержке главы округа Константина Михалькова, компании «Бобимэкс», ее гендиректора Сергея Бобылева и заместителя гендиректора Александра Бобылева. За последнюю неделю общими усилиями на передовую и в медучреждения направили 20 тонн воды. Половина этого объема поступила на освобожденные территории ЛНР и ДНР.

Советник главы Солнечногорска Виктория Куракова отметила важность участия предпринимателей.

«Это реальная поддержка там, где она нужнее всего: на позициях и в госпиталях, в местах, куда добраться очень непросто», — сказала Виктория Куракова.

Для оказания поддержки бойцам и их семьям можно обратиться в ассоциацию ветеранов СВО Солнечногорска по адресу: ул. Красная, 22А, 1-й этаж.

Каналы в МАХ: «Солнечногорск. Главное»; Константин Михальков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.