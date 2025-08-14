Из Шатуры в зону проведения СВО отправят грузовой автомобиль, болотоход и мотоциклы

На передовой техника никогда не бывает лишней. Как сообщил глава округа Николай Прилуцкий, военнослужащие из Шатуры часто обращаются за помощью в отправке автомобилей и мотоциклов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В эти дни из Шатуры на сватовское направление уходит сразу несколько машин. Болотоход, который отлично подходит для того, чтобы вывозить раненых с поля боя, а также для доставки на линию боевого соприкосновения провизии и боекомплектов. Тягач «Урал» и УАЗ — незаменимая техника на фронте — в них дополнительно будут загружены стройматериалы, матрасы, генераторы. А мобильности при выполнении боевых задач добавят мотоцикл «Днепр» и питбайк.

«Уверен, наши машины сослужат отличную службу бойцам и не раз выручат в трудную минуту. Благодарю председателя Совета депутатов Дмитрия Янина за организацию этой отправки и всех тех, кто продолжает участвовать в сборе и доставке гуманитарных конвоев», — прокомментировал глава округа Николай Прилуцкий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда – детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», - отметил глава региона.