Из Серпухова в зону СВО доставили более 1,5 т помощи

Активисты Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» из Серпухова доставили крупную партию гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Команда волонтеров во главе с руководителем патриотических проектов Сергеем Ситниковым и волонтером Евгением Полторихиным отправилась в зону СВО с грузом более 1,5 т. В состав помощи вошли жизненно важные предметы: FPV-дроны, портативные генераторы, строительные материалы, инструменты, теплая одежда, продукты питания и многое другое. Груз был сформирован благодаря усилиям добровольцев, стремящихся поддержать военнослужащих, защищающих Родину.

Сергей Ситников отметил, что помощь бойцам на передовой, ветеранам СВО и их семьям является одним из ключевых направлений деятельности движения. Он подчеркнул, что волонтеры не просто собирают и отправляют грузы, но и видят лица людей, слышат их истории и понимают, насколько важна каждая вещь и каждый килограмм помощи для поддержания уверенности, комфорта и надежды.

За время своей деятельности «Здоровое Отечество» доставило в зону СВО десятки тонн гуманитарной помощи. Помимо этого, активисты регулярно посещают детские центры, школы и учреждения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, организуют праздники для детей, даря им игрушки, канцелярию и радость.

Деятельность движения «Здоровое Отечество» развивается в двух направлениях: оказание помощи военнослужащим на передовой и поддержка ветеранов и семей участников СВО в гражданской жизни. Организаторы подчеркивают, что это не временная акция, а долгосрочное обязательство перед страной и ее гражданами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.