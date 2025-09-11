Из Серпухова передали гуманитарную помощь участникам СВО

сегодня в 17:47

В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей прошла рабочая встреча с руководителем движения «Сердце матери» Маргаритой Зайцевой. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Маргарита — мама троих сыновей-военнослужащих. Кирилл и Никита выполняют задачи в зоне специальной военной операции, а Родислав, завершив контракт, работает в военкомате, планирует вернуться в строй.

Представители Центра и партии «Единая Россия» передали Маргарите для доставки на фронт бензиновый генератор, воду и другую необходимую гуманитарную помощь. «Серебряные волонтеры» подготовили для Героев изделия ручной работы, поэтесса и основатель ЛИТО «Клио» Натали Силаева — сборники стихов собственного сочинения в удобном карманном формате.

Движение «Сердце матери» ведет важную работу по изготовлению маскировочных сетей и сбору гуманитарной помощи для отправки в зону проведения СВО.

«Поддержка крайне важна для наших Героев», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.