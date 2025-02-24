Из Сергиева Посада в третью годовщину начала СВО отправили гумпомощь

«Единая Россия» отправила гуманитарную помощь из Сергиева Посада в третью годовщину начала специальной военной операции. В основе гуманитарного груза оборудование и мебель для комплектации «Доброй комнаты» в больнице города Донецка, а также автомобиль УАЗ, купленный на средства депутатов совета Сергиево-Посадского округа, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Региональное отделение партии с первых дней СВО занимается поддержкой наших ребят и на фронте, и в тылу, и в наших воссоединенных регионах. В 2022 году 26 февраля уже ушла первая партия гуманитарной помощи. Тогда мы дали себе обещание помогать нашей армии, мирным жителям до тех пор, пока в этом будет необходимость. На сегодняшний день мы отправили уже свыше 13,5 тысяч тонн различных грузов», — рассказал первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

Депутат Мособлдумы Олег Гаджиев рассказал, что сегодняшняя отправка еще одна важная веха в кропотливой работе по поддержке как мирных жителей, так и ребят на передовой.

«Большая работа соткана из мелких составляющих. Сегодня мы отправляем необходимые материалы для строительства в Донецке „Доброй комнаты“. „Добрая комната“ — это большой региональный проект. Таких комнат и социальных палат в Московской области уже больше 100. В них ребенок, который находится на длительном лечении, может провести время с пользой. Посещая наши новые регионы, приезжая с гуманитарной помощью к бойцам, мирным жителям, посещая госпиталя рассказали там о нашем проекте и нас попросили организовать такую комнату в Луганске. Теперь с нами связался главврач Донецкого перинатального центра, попросил открыть такую комнату у них», — сообщил Гаджиев.

Он также подчеркнул, что вместе с грузом в Донецк едут педагоги из Абрамцевского колледжа, волонтеры-художники, которые на месте займутся созданием «Доброй комнаты».

В дополнении к этому, в зону специальной военной операции отправился автомобиль УАЗ, который был приобретен на средства депутатов муниципального совета, а также сладости, средства личной гигиены, сухпайки и теплые вещи, собранные жителями Сергиева Посада и городского округа Мытищи. В коробки с гуманитарной помощью вложили открытки и записки для бойцов со словами поддержки и благодарности.

«Опираясь на запрос ребят с передовой, с коллегами-депутатами на личные средства приобрели для наших защитников автомобиль УАЗ, автомобиль неприхотливый, знаменит своей проходимостью. Уже завтра машина будет выполнять боевые задачи в одном из наших подразделений на линии боевого соприкосновения», — рассказала секретарь Сергиево-Посадского местного отделения партии «Единая Россия», председатель окружного совета депутатов Рита Тихомирова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.