Из Подмосковья в зону СВО направили очередные грузы

Грузы с гуманитаркой направили из Подмосковья в зону СВО. Они содержат самое необходимое для военнослужащих: транспорт, экипировку, средства первой помощи и продукты. В сборе помощи принимают участие активисты партии, волонтеры, бизнесмены, студенты и жители Подмосковья, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Так, в Павлово-Посадском городском округе завершена погрузка очередного гуманитарного конвоя. В состав гуманитарного груза вошли вагон-дом, квадрокоптеры, дизельные и бензиновые генераторы, тенты для автомобилей КАМАЗ, автономный дизельный отопитель, эвакуационная тележка, электрооборудование, пожарное снаряжение, а также адресные посылки от родственников.

«Сбор помощи перешел от разовых инициатив к четко выстроенной логистике и прямой связи с военнослужащими. Такой подход очень эффективен. Он будет применяться и дальше, чтобы помощь с тыла приходила вовремя и действительно была нужна на передовой», — отметил руководитель выезда, депутат Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Роман Тикунов.

С начала СВО из округа отправлено более 400 тонн гуманитарной помощи, организовано 73 гуманитарных выезда. Поддержку получили свыше 1000 военнослужащих в 107 подразделениях.

В Луганскую Народную Республику отправился в первый в новом году гумконвой во главе с мытищинскими казаками. Помощь была собрана по заявкам от военнослужащих из Мытищ. Противотепловизионные одеяла, маскировочные плащи «Леший», спальные мешки, обувь, пауэрбанки, супы продукты, а также теплые вещи, связанные участниками проекта «Активное долголетие», вошли в груз.

Организацию и доставку груза взял на себя депутат Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Григорий Шаповалов.

«Наша задача — сделать так, чтобы каждая посылка была максимально полезной и вовремя доставленной на передовую», — сказал Григорий Шаповалов.

Из подмосковной Балашихи на передовую уехали порядка 100 огнетушителей, а также масксети, продукты и предметы первой необходимости.

Необходимость в огнетушителях была озвучена на встрече Сергея Юрова с руководителями волонтерских организаций. На просьбу откликнулся 1-й пожарно-спасательный отряд, передав почти 100 единиц для нужд военнослужащих.

Устройство для захвата беспилотных летательных аппаратов передали участнику СВО, бойцу 242-го мотострелкового полка в Кашире. Сейчас он находится в отпуске и совсем скоро вернется на передовую.

Напомним, что в прошлом году подмосковные единороссы отправили в зону спецоперации более 5 тысяч тонн гумпомощи, а всего с начала СВО бойцам и жителям новых регионов направили порядка 18 тысяч тонн грузов.

Присоединиться к сбору гумпомощи может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.