Из Подмосковья в зону СВО направили новые партии помощи

Подмосковные единороссы направили в зону СВО новые партии помощи. В них вошли транспортные средства, генераторы, средства маскировки, медикаменты. В сборе участвуют партактив, предприниматели, волонтеры, а также неравнодушные жители, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии "Единая Россия".

Из Каширы бойцам передали внедорожник и спецоборудование: генераторы, отопители, средства маскировки. Груз сформировали на основе прямых обращений военных и их родных.

«Мы тесно взаимодействуем с семьями участников СВО. По их просьбам закупаем то, что необходимо для обустройства быта в полевых условиях. Пункты сбора открыты на базе учреждений культуры, молодежных центров и в общественной приемной партии», — отметил секретарь местного отделения «Единой России» Роман Пичугин.

В Лобне в рамках всероссийской акции «Доброе дело», инициированной «Единой России», для бойцов собрали три тонны помощи: это инструменты, медикаменты, продукты, одежда, электрогенераторы, тепловые пушки, средства связи, стройматериалы, автошины.

В сборе участвовали волонтёры, руководители образовательных учреждений, учащиеся школ, предприниматели.

В свою очередь, раменские партийцы отправили в зону спецоперации продукты питания, медикаменты, стройматериалы, генераторы, спецсредства, автозапчасти, а также письма от детей.

Отметим, в 2025 году подмосковные единороссы отправили в зону спецоперации свыше 5 тысяч тонн помощи. А всего с начала СВО военным, а также жителям новых и приграничных регионов направили почти 18 тысяч тонн грузов.

«Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.