Из Подмосковья в зону СВО к 23 февраля отправили более 30 тонн грузов

В новые партии помощи отправились в зону СВО из Подмосковья. Груз весом более 20 тонн содержит все самое необходимое: технику, оборудование, снаряжение, а также теплые послания от жителей. Помощь собирали в Балашихе и Реутове, а местные единороссы вскоре доставят его на Курское, Луганское и Донецкое направления, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Дмитровские единороссы отправили в Донбасс семь тонн помощи. Груз сформирован по заявкам бойцов: это окопные печи, запчасти для ремонта техники, покрышки, продукты и средства первой необходимости. В погрузке новой партии помощи приняли участие секретарь местного отделения «Единая Россия», глава округа Михаил Шувалов, общественники и жители.

«Видно, как много неравнодушных людей в нашем округе. Каждая отправка — это результат общей работы: жителей, общественных организаций, партийцев. Мы поддерживаем наших защитников не только словами, но и делом. Особенно важно сделать это в преддверии такого праздника, как День Защитника Отечества», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Из Шатуры местные партийцы в преддверии праздника отправили в зону СВО около 4 тонн помощи. В нее вошли внедорожник, генераторы, рации, электроинструменты, стройматериалы, медикаменты, продукты питания, теплые вещи, а также письма и открытки от местных детишек.

Более 1,5 тонн груза отправили в зону СВО единороссы из Королева. В составе груза — маскировочные сети, пленка-утеплитель, окопные свечи и продукты питания. Партию помощи собрали совместно с благотворительным фондом «Окно в мир» и волонтерским объединением «Кольчуга», а доставят ее бойцам Тульской дивизии ВДВ.

В Лобне ко Дню Защитника Отечества партийцы собрали для наших геров более тонны грузов: это инструменты, бензиновые генераторы, медикаменты, продукты.

«Каждая посылка — это не просто груз, а весточка от дома: „Мы с вами! Вместе мы победим!“ — отметила секретарь местного отделения „Единой России“, глава округа Анна Кротова.

В Орехово-Зуеве единороссы вместе с общественниками собрали и отправили военным партию теплой одежды, бытовой химии, продуктов, а также письма и поздравления с Днем Защитника Отечества.

Поддержка бойцов СВО и их близких — ключевое направление народной программы «Единой России». Всего с начала спецоперации партийцы Подмосковья собрали для фронта и новых регионов почти 18 тысяч тонн грузов.

«Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.