Из Подмосковья бойцам СВО отправили специальное оборудование и 500 кг гумпомощи

За последние недели представители «Единой России» организовали доставку нескольких партий гуманитарных грузов в зону специальной военной операции. Помощь направлена в Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, а также в Курскую и Белгородскую области, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Одна из машин с грузом выехала из Волоколамска. Доставку осуществили депутат фракции «Единая Россия» Светлана Маменко и сторонник партии Анна Верховцева. В составе груза — рюкзаки, специальное оборудование, предметы личной гигиены, маскировочные сети, канистры для питьевой воды, запчасти для автомобилей, готовые каши в реторт-пакетах, 3D-принтер, холодильник, расходники для беспилотников, матрасы, определитель дронов «Булат», генераторы, медицинские принадлежности и продукты питания.

В Жуковском активисты партии «Единая Россия» совместно с молодогвардейцами приняли участие в акции по сбору гуманитарной помощи для мирных жителей на освобожденных территориях. Участники акции организовали сбор продуктов, вещей первой необходимости и медикаментов для нуждающихся.

«Сегодня каждый может стать частью доброго дела. Важно не только собирать помощь, но и показывать пример заботы и участия. Мы вместе с молодежью делаем маленький, но значимый шаг к поддержке людей, которые особенно нуждаются в нашей помощи», — отметил член партии «Единая Россия» Петр Борисов.

Также трое активистов Молодой Гвардии Подмосковья — Артур Белояров из Лобни, Юрий Безлатный и Сергей Морозенков из Щелково — вошли в состав 97-го добровольческого отряда и отправились с гуманитарной миссией в Донецк. Добровольцы задействованы в работе госпиталей, участвовать в восстановлении жилых домов, а также организовывать развивающие и досуговые мероприятия для детей.

Депутат местного Совета депутатов Пушкино фракции «Единая Россия» Дмитрий Кульков встретился с участником специальной военной операции, находящимся в краткосрочном отпуске. По запросу военных для передовой подготовили и передали рулоны с пленкой. Участнику СВО показали процесс изготовления «сухих душей», которые ранее отправлялись на фронт.

«Я всегда рад принимать наших героев. Приятно, что бойцы находят время, чтобы навестить нас и просто пообщаться. Забота о них — наш приоритет, и мы продолжим делать все возможное, чтобы они чувствовали нашу поддержку и в тылу», — отметил Дмитрий Кульков.

Также пушкинские партийцы отправили около 500 кг гуманитарной помощи в Троицкий храм. В составе груза — необходимые вещи для бойцов, маскировочные сети, рации, теплая одежда, а также два бака для питьевой воды. В передаче груза приняли участие депутаты фракции «Единая Россия» местного Совета депутатов Дмитрий Кульков, Артем Садула, Николай Михайлин и Михаил Сухарев совместно со сторонниками партии и молодогвардейцами.

«Эта партия вещей — очередная отправка. Главное, чтобы наши ребята чувствовали, что мы помним о них и делаем все возможное, чтобы облегчить их службу», — сказал Дмитрий Кульков.

С начала этого года из Пушкино было отправлено более 50 тонн гуманитарной помощи. Всего с начала специальной военной операции подмосковная «Единая Россия» направила в зону СВО свыше 15 тысяч тонн гуманитарных грузов.